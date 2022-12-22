Associated Press від березня знайшло в Маріуполі понад 10 тисяч нових могил

Журналісти агентства Associated Press виявили в Маріуполі щонайменше 10 тисяч могил, що зʼявилися в місті після повномасштабного вторгнення.

Розслідування AP спиралося на інтервʼю із 30 жителями Маріуполя, 13 з яких жили в умовах російської окупації; на супутникові знімки та сотні відеороликів із самого міста.

Аналіз супутникових знімків, які зробили за останні вісім місяців окупації, показує 8 500 нових могил лише на Старокримському цвинтарі — можливо, із кількома тілами під кожним насипом. Навколо міста є ще щонайменше три траншейні поховання, зокрема одне, яке створили самі українці на початку блокади. Загалом по Маріуполю розкидано щонайменше 10 300 нових могил. Ще тисячі тіл, імовірно, навіть не дісталися кладовища.