ВВС: Поблизу Маріуполя викопали понад 1 500 нових могил

Супутники компанії Maxar сфотографували масові поховання поблизу Маріуполя, які постійно збільшуються.
Про це пише ВВС.
Аналіз останніх знімків показав, що поблизу захопленого росіянами міста вирили понад 1 500 нових могил. Вони розташовані в Старому Криму, Мангуші та Виноградному.
Спеціалісти також проаналізували зображення селища Старий Крим. За оцінками експертів, тільки з травня по жовтень там викопали понад 4 600 могил.
Свідки розповіли, що могили можуть заповнювати тілами цивільних, знайденими під численними завалами. При цьому людей ховають без імен — на могилах лише номера і стать. Більшість тіл невпізнані.
Російська влада активно зносить знищені будинки, розбирає завали і намагається приховати свої злочини, таємно ховаючи тіла.