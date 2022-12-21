Знакові місця по всьому світу вимкнуть світло на знак солідарності з Україною. Їхня мета — зібрати $10 мільйонів

Cтадіон Wembley в Лондоні, Колізей у Римі, Сіднейський оперний театр і CN Tower у Торонто вимкнуть світло 21 грудня о 20:00 за місцевим часом у межах кампанії #LightUpUkraine.

Про це телеканалу CNN повідомили організатори.

Кампанія має на меті зібрати $10 мільйонів через платформу UNITED24. Ці кошти витратять на тисячу генераторів для українських лікарень. За словами організаторів, українським медикам доводиться рятувати життя та проводити складні операції за допомогою ліхтарика, і це створює додаткову загрозу для життя людей.