Україна повернула ще трьох вивезених до росії дітей

Україна повернула ще трьох дітей, яких вивезли до дитячого табору в росії.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Окупанти розлучили дітей з батьками та під приводом «оздоровлення» вивезли в серпні 2022 року до дитячого табору «Ведмедик» у російському Геленджику. Це сталося під час окупації Харківської області.

Лубінець розповів, що благодійний фонд «Карітас України» допоміг батькам дітей грошима, а сам омбудсмен посприяв їм в отриманні закордонних паспортів для повернення дітей до України. «Адже наразі дорога до рф пролягає через треті країни, тому батькам довелося пройти величезний та подекуди небезпечний шлях, здолати який самостійно практично неможливо», — додав Лубінець.