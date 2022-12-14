У росії перебувають 12 тисяч українських дітей, 8 600 із них — насильно вивезені

У росії наразі перебувають понад 12 тисяч українських дітей, із них 8 600 окупанти примусово депортували з України.

Про це на брифінгу 14 грудня повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

«Ми верифікували кількість дітей — понад 12 тисяч, з яких майже 8 600 примусово депортовані на територію рф. Напевно, цифри відрізняються від того, коли ви в публічній площині зустрічаєте, що приблизно 150 тисяч українських дітей перебувають на території рф», — розповів Лубінець.