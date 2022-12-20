В Україні порушили кримінальну справу через вибух подарованого гранатомета в будівлі Головного управління поліції Польщі

В Україні порушили кримінальну справу через вибух гранатомета в будівлі Головного управління поліції Польщі. Його привезли з України.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

«Днями зареєстровано відповідне кримінальне провадження, в рамках якого відбувається досудове розслідування, опитуються особи», — сказав він.

Він додав, що українські правоохоронці «перебувають на контакті з польською стороною для того, щоб забезпечити обʼєктивність розслідування і вилучити відповідні уроки, щоб подібні інциденти ніколи не траплялися».