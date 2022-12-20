В Україні порушили кримінальну справу через вибух подарованого гранатомета в будівлі Головного управління поліції Польщі

В Україні порушили кримінальну справу через вибух гранатомета в будівлі Головного управління поліції Польщі. Його привезли з України.
Про це повідомив у коментарі Укрінформу перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.
«Днями зареєстровано відповідне кримінальне провадження, в рамках якого відбувається досудове розслідування, опитуються особи», — сказав він.
Він додав, що українські правоохоронці «перебувають на контакті з польською стороною для того, щоб забезпечити обʼєктивність розслідування і вилучити відповідні уроки, щоб подібні інциденти ніколи не траплялися».
- 14 грудня у Варшаві, у будівлі Головного управління поліції вибухнув один із подарунків, які голова Національної поліції Польщі Ярослав Шимчик отримав під час свого робочого візиту в Україну 11—12 грудня. За інформацією члена польської делегації, Шимчик отримав в Україні два протитанкові гранатомети (імовірно, RGW-90). За словами української сторони, зброя була використана.
- 20 грудня заступника голови Державної служби з надзвичайних ситуацій України Дмитра Бондара відсторонили від посади — через подарунок для глави поліції Польщі, який потім вибухнув.