У будівлі польської поліції пролунав вибух — здетонував подарунок, який комендант привіз із України

У Варшаві, у будівлі Головного управління поліції вибухнув один із подарунків, які голова Національної поліції Польщі отримав під час свого робочого візиту в Україну 11—12 грудня.
Про це 15 грудня повідомило Міністерство внутрішніх справ Польщі.
Вибух стався о 07:50 у середу, 14 грудня, у кімнаті, що примикає до кабінету керівника польської поліції Ярослава Шимчика. Він отримав незначні поранення і перебуває в лікарні на обстеженні. Польська сторона звернулася до української із проханням надати пояснення.
Під час свого візиту до України комендант зустрічався з керівництвом поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій, а подарунок був від одного з керівників українських служб. Gazeta Wyborcza із посиланням на власні джерела пише, що вибухнув гранатомет, коли офіцери бавилися ним у кімнаті.
- 30 листопада в посольстві України в Мадриді прогримів вибух, унаслідок чого легке поранення отримав співробітник установи. У руках коменданта вибухнув конверт, який надійшов до посольства. Після цього міністр закордонних справ України доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном, а влада Іспанії заявила, що розглядає вибух як теракт.
- 2 грудня МЗС повідомило, що українським посольствам в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії та консульствам в Неаполі, Брно і Кракові надійшли закривавлені пакунки, в яких були очі тварин. Українські посольства і консульства продовжують їх отримувати. Останній інцидент був 12 грудня із грецьким посольством. Загалом МЗС зафіксувало 33 випадки погроз у 17 країнах: один замах на теракт, два повідомлення про мінування, один випадок вандалізму, один випадок письмової погрози та 28 закривавлених пакунків.