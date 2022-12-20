У Німеччині 97-річну колишню секретарку концтабору визнали винною у причетності до вбивства 10 тисяч людей

У Німеччині суд визнав колишню секретарку нацистського концтабору Штуттгоф Ірмгард Фурхнер винною у причетності до вбивства понад 10 тисяч людей. Вона отримала два роки умовного покарання.

Про це пише Deutsche Welle.

З червня 1943 року по квітень 1945 року вона була цивільною працівницею у концтаборі Штуттгоф, який був розташований поблизу окупованого нацистами Гданська.

Обвинувачення заявило, що її канцелярська робота «забезпечувала безперебійне функціонування табору», і що жінка знала «про всі події в Штуттгофі». За оцінками істориків, у концтаборі загинули близько 65 тисяч людей, серед них євреї, польські партизани та радянські полонені.

97-річну жінку судили в суді для неповнолітніх, тому що під час роботи у концтаборі їй було лише 18-19 років. Прокурори вимагали умовного покарання для неповнолітніх терміном на два роки, що є максимально можливим терміном без увʼязнення.