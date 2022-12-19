Українську асоціацію футболу попередили про можливе виключення з ФІФА та УЄФА через плани провести позачергові вибори

ФІФА та УЄФА відправили листа віцепрезидентам Української асоціації футболу з попередженням про можливе виключення через плани провести позачергові вибори президента. Члени УАФ нібито хочуть змістити з цієї посади Андрія Павелка.

Відповідний лист у своєму Facebook оприлюднив перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов.

«Будучи першим віцепрезидентом УАФ, поважаючи футбольні правила, якими регламентована діяльність FIFA, UEFA та національних футбольних асоціацій, я інформував міжнародні футбольні органи про наміри третіх сил вчинити буквально рейдерське захоплення влади в українському Будинку футболу. Очікувано, закривати очі на спроби провести незаконні вибори в УАФ світова футбольна спільнота не може і не буде», — зазначив він.

Раніше українські ЗМІ писали, що УАФ планує на 20 грудня провести віртуальний виконком, на якому ухвалять рішення змістити з посади президента УАФ Андрія Павелка. Замість нього нібито планували обрати колишнього футболіста Андрія Шевченка.