Зеленський: За день вдалося повернути електрику майже 6 мільйонам українців

За день вдалося повернути електрику майже 6 мільйонам українців. Ремонтні роботи тривають безперервно.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
За словами президента, також є проблеми з постачанням тепла та води. Найскладніша ситуація — це Київ та область, Вінниця та область, Львів та область. У багатьох інших регіонах діють масштабні відключення: це Дніпро та область, Волинь, Житомирщина, Закарпаття, Франківщина, Одеса та область, Полтавщина, Тернопільщина, Чернігівщина та інші міста й області.
- Увечері 16 грудня після ракетного удару компанія «Укренерго» скасувала дію надзвичайного стану в Обʼєднаній енергетичній системі (ОЕС) України. Надзвичайний стан в енергосистемі запроваджували через російські обстріли, після яких було втрачено понад 50% споживання ОЕС. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в коментарі «Бабелю» пояснив, що означає оголошення надзвичайної ситуації в енергетиці.