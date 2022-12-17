Ремонтні бригади працюють цілодобово. Як енергосистема відновлюється після ракетних ударів

​​Станом на ранок 17 грудня енергосистема України продовжує відновлюватися після ракетного удару росіян.

Про це інформує пресслужба «Укренерго».

Триває процес виведення блоків атомних станцій на рівень запланованої потужності, за винятком окупованої Запорізької АЕС. Теплоелектростанції поетапно відновлюють роботу, а гідроелектростанції продовжують працювати за графіком.

На енергооб’єктах, пошкоджених обстрілами, проводять ремонт.

Дефіцит електроенергії в системі, через наслідки 9 ракетних атак, все ще є значним, тому всім обленерго надали ліміти споживання.

Стан електромереж по всій країні ускладнено через погодні умови: дощ зі снігом, мороз та сильний вітер призводять до обледеніння обладнання. Ремонтні бригади працюють цілодобово.