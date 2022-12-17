Білий дім запросив у Конгресу додаткові $38 млрд для України

Адміністрація президента США Джо Байдена попросила Конгрес виділити Україні ще $38 мільярдів.
Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтервʼю «Голосу Америки».
За його словами, адміністрація Байдена робить усе, щоб Україна могла захистити свій суверенітет та територіальну цілісність.
«Ми знаємо, що наша робота полягає в тому, щоб продовжувати нашу військову підтримку України, щоб українці були в найкращій можливій позиції на полі бою, якщо і коли дипломатія дозріє — за столом переговорів», — заявив радник Білого дому.
- Сенат затвердив оборонний бюджет Сполучених Штатів на наступний рік, у якому закладені кошти для військової допомоги Україні. Обсяг бюджету є рекордним і становитиме $858 мільярдів. Він передбачає $800 мільйонів військової допомоги Україні для відсічі агресії росії. Серед іншого, документ також передбачає збільшення заробітної плати для американських військових, фінансування закупівлі зброї та підтримку для Тайваню, якому загрожує Китай.