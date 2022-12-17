Білий дім запросив у Конгресу додаткові $38 млрд для України

Адміністрація президента США Джо Байдена попросила Конгрес виділити Україні ще $38 мільярдів.

Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтервʼю «Голосу Америки».

За його словами, адміністрація Байдена робить усе, щоб Україна могла захистити свій суверенітет та територіальну цілісність.

«Ми знаємо, що наша робота полягає в тому, щоб продовжувати нашу військову підтримку України, щоб українці були в найкращій можливій позиції на полі бою, якщо і коли дипломатія дозріє — за столом переговорів», — заявив радник Білого дому.