Сенат затвердив оборонний бюджет США, у який заклали $800 мільйонів для України

Сенат затвердив оборонний бюджет Сполучених Штатів на наступний рік, у якому закладені кошти для військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Обсяг бюджету є рекордним і становитиме $858 мільярдів. Він передбачає $800 мільйонів військової допомоги Україні для відсічі агресії росії. Серед іншого, документ також передбачає збільшення заробітної плати для американських військових, фінансування закупівлі зброї та підтримку для Тайваню, якому загрожує Китай.