Сенат затвердив оборонний бюджет США, у який заклали $800 мільйонів для України

Сенат затвердив оборонний бюджет Сполучених Штатів на наступний рік, у якому закладені кошти для військової допомоги Україні.
Про це повідомляє Reuters.
Обсяг бюджету є рекордним і становитиме $858 мільярдів. Він передбачає $800 мільйонів військової допомоги Україні для відсічі агресії росії. Серед іншого, документ також передбачає збільшення заробітної плати для американських військових, фінансування закупівлі зброї та підтримку для Тайваню, якому загрожує Китай.
- 9 грудня США виділяють Україні військову допомогу на суму $275 мільйонів.
- Адміністрація Байдена раніше просила в Конгресу США виділити ще $37,7 мільярда на допомогу для України у 2023 році.