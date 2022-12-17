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Генштаб: ЗСУ ліквідували ще 420 російських військових

Автор:
Софія Телішевська
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Упродовж 16 грудня російська армія втратила вбитими ще 420 солдатів. Загалом за 297 днів вторгнення росіяни недорахувалися 97 690 своїх військових. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

  • 2 985 танків (+5);
  • 5 958 бойових броньованих машин (+6);
  • 1 947 артилерійських систем;
  • 410 одиниць РСЗВ;
  • 211 засобів ППО;
  • 281 літак;
  • 264 гелікоптери;
  • 1 648 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 653 крилаті ракети (61);
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 577 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+14);
  • 174 одиниці спеціальної техніки (+2).

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах понад двадцяти населених пунктів. Зокрема це — Площанка, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області та Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.

  • 16 грудня російські загарбники завдали масованого ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі нашої держави. Всього ворог випустив 98 ракет та здійснив понад 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.