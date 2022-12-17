У Харківській області повністю відновили енергопостачання

У Харкові та Харківській області повністю відновили енергопостачання. Через ракетну атаку росіян жителі області майже добу провели без світла — це понад 1,2 мільйона абонентів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, по Харківщині росіяни запустили 10 ракет С-300, ще дві крилаті ракети збили сили ППО. Без електрики в регіоні залишилися понад 1 600 населених пунктів.

Попри атаку, уже ввечері енергетики почали подавати електроенергію. Станом на 19:00 світло повернули для 85% абонентів області, а в Харкові до мережі підключили 55% споживачів. На ранок енергетики змогли повністю заживити регіон.