У ЄС опублікували новий список персональних санкцій проти росії. У нього потрапили всі парламентські партії, Лепс і Михалков

Офіційний журнал Європейського Союзу опублікував девʼятий пакет санкцій щодо росії, який 16 грудня затвердила Рада ЄС.
Так, у санкційному списку опинились Роскомнагляд і всі парламентські партії рф: ЛДПР, КПРФ, «Справедлива росія — За правду» та «Нові люди».
Крім цього, під обмеження потрапили віцепремʼєр Тетяна Голікова, голова Мінʼюсту Костянтин Чучейко, голова Конституційного суду рф Валерій Зорькін, депутати держдуми Валентина Терешкова, Дмитро Саблін та Анастасія Удальцова, а також телеведучі Борис Корчевніков, Марина Кім, співак Григорій Лепс, блогер Дмитро «Гоблін» Пучков, Микита Міхалков та дочки голови Чечні Айшат і Каріна Кадирови.
Крім цього, девʼятий пакет санкцій ЄС передбачає:
- заборону експорту в рф двигунів для авіації;
- відкликання ліцензії на мовлення у телеканалів НТВ, «Росія-1», РЕН ТВ та «Перший канал»;
- санкції проти енергетичного та гірничодобувного секторів.
- 7 грудня Європейська комісія офіційно запропонувала девʼятий пакет санкцій проти росії. Туди увійшли додаткові персональні обмеження, а також заходи, що мають ускладнити поставки дронів до росії.