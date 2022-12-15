Європейський Союз погодив девʼятий пакет санкцій проти росії

Уряди країн Європейського Союзу погодили девʼятий пакет санкцій проти росії через вторгнення в Україну, повідомили дипломати ЄС.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на європейських дипломатів.

Пакет санкцій затвердять 16 грудня за письмовою процедурою, повідомило чеське головування в Раді ЄС.

Європейська комісія минулого тижня запропонувала заборонити поїздки та заморозити активи ще майже 200 російським чиновникам і військовим у рамках нового раунду санкцій.