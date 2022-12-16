ООН ухвалила нову резолюцію із засудженням порушень прав людини в Криму

Генасамблея ООН ухвалила нову резолюцію про порушення прав людини в анексованому Криму. Її оновили з урахуванням умов, які склалися після початку повномасштабного вторгнення.

Про це пише Укрінформ».

За документ проголосували 82 країни, проти — 14, утрималися — 80.

Проти голосували білорусь, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Ефіопія, Іран, Казахстан, Малі, Нікарагуа, росія, Судан, Сирія, Зімбабве.

До резолюції цього разу додали також засудження використання росією Криму для початку наступу на південні області України.

Генасамблея рішуче засуджує «нову безпрецедентну хвилю довільних затримань у Криму, насильницькі переміщення в Крим і з Криму», насильницькі зникнення, а також «так звані процедури фільтрації, зокрема щодо переміщених осіб».