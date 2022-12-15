Від початку добровільної евакуації з Херсону виїхали 11 тисяч людей

Від початку добровільної евакуації з Херсону виїхали 11 тисяч жителів, які пережили російську окупацію міста.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, сім тисяч херсонців скористалися безкоштовною державною евакуацією, ще чотири тисячі виїхали самостійно.

Наразі в деокупованому Херсоні люди найбільше потребують розмінування території та відновлення подачі електроенергії.

Вона запевнила, що всіх евакуйованих забезпечать фінансовою підтримкою, прихистком і харчуванням.

За даними Херсонської облради, у Херсоні після деокупації проживали 80 тисяч людей.