Війська росії знову вдарили по центру Херсону. Є загиблі

Росіяни знову вдарили по центру Херсону, за 100 метрів від будівлі Херсонської обласної адміністрації. За попередніми даними, дві людини загинули.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За даними голови ОВА Ярослава Янушевича, за добу 14 грудня російські окупанти 86 разів обстріляли Херсонщину. Ворог атакував з артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, мінометів та дронів.

Минулої доби під масованим російським вогнем знову опинилися житлові квартали Херсону. Окупанти поцілили в суднобудівний завод, заклад освіти, склади, школу, магазин, будівлю Херсонської ОВА, приватні та багатоквартирні будинки.

За добу 14 грудня через російські обстріли три людини загинули, серед них восьмирічний хлопчик. Ще 13 мешканців Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.