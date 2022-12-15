Чоловік, який вдарив молотком чоловіка Ненсі Пелосі, планував напасти на актора Тома Генкса та на сина Байдена

Девід Де Пейп, якого обвинувачують у нападі на чоловіка ексспікера Палати представників США Ненсі Пелосі, хотів також атакувати інших публічних діячів, зокрема актора Тома Генкса, сина президента США Гантера Байдена та губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома.

Про це пише BBC із посиланням на офіцера поліції, який опитував нападника.

Де Пейпу предʼявили шість звинувачень, зокрема у замаху на вбивство. У листопаді він не визнав себе винним за всіма пунктами.

Наприкінці майже чотиригодинного слухання, яке відбулося 14 грудня, суддя Вищого суду Сан-Франциско Стівен Мерфі постановив, що доказів достатньо для продовження судового розгляду.

За словами прокурорів, підсудний планував взяти в заручники Ненсі Пелосі, але вона на той час перебувала у Вашингтоні. Суд також заслухав екстрений виклик, зроблений 82-річним Полом Пелосі під час нападу, та побачив кадри з натільних камер поліціянтів.

«У Вашингтоні панує зло, те, що вони зробили, вийшло далеко за межі кампанії. Воно походить від Гілларі [Клінтон]», — процитувала слова підозрюваного сержант Карла Герлі, яка опитувала Девіда Де Пейпа.

Наступного разу суд збереться для офіційного зачитання звинувачень 28 грудня.