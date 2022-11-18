Ненсі Пелосі йде з посади спікера Палати представників США

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі оголосила, що залишає цю посаду, але продовжить представляти Сан-Франциско.
Про це пише Reuters.
82-річна Пелосі зробила цю заяву під час виступу в Палаті представників.
«Для мене настав час, коли нове покоління очолить фракцію Демократичної партії, яку я так глибоко поважаю. І я вдячна, що так багато людей готові й бажають взяти на себе цю чудову відповідальність», — сказала вона.
За словами Пелосі, на таке рішення вплинув напад на її чоловіка Пола 28 жовтня.
Президент США Джо Байден назвав Пелосі «найзначнішим спікером Палати представників в історії».
Вона була першою жінкою-лідером демократів у Палаті представників та обіймала цю посаду протягом двох десятиліть — з 2007 по 2011 рік та з 2019 року до сьогодні.
- За підсумками проміжних виборів до Конгресу США республіканці вже отримали необхідні 218 місць для більшості у Палаті представників. Водночас у демократів залишається контроль над Сенатом. Наразі підрахунок голосів у низці округів ще триває, але американські ЗМІ прогнозують, що республіканці отримають від 218 до 223 місць.