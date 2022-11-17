Республіканці здобувають більшість у Палаті представників США

Республіканська партія США офіційно здобула більшість на виборах до Палати представників. Вона подолала необхідний поріг у 218 місць.

Про це пише CNN.

За підсумками проміжних виборів до Конгресу США республіканці вже отримали необхідні 218 місць для більшості у Палаті представників. Водночас у демократів залишається контроль над Сенатом.

Наразі підрахунок голосів у низці округів ще триває, але американські ЗМІ прогнозують, що республіканці отримають від 218 до 223 місць.

Республіканська більшість у Палаті представників означатиме, що там зміниться і спікер. Найімовірніше, замість Ненсі Пелосі новим спікером стане конгресмен Кевін Маккарті.