Демократи в Сенаті отримали ще одне місце і зрівнялися з республіканцями

Демократична партія отримала ще одне крісло в Сенаті США. Чинний сенатор-демократ від штату Аризона Марк Келлі переміг республіканця Блейка Мастерса.

Про це повідомляє Associated Press.

Перемога Келлі зрівняла шанси двох партій для отримання контролю над Сенатом. Кандидати від обох партій наразі отримали по 49 місць. Для збереження більшості в Сенаті демократам тепер потрібно відстояти ще одне крісло. Більшість їм буде гарантована за рахунок голосу віцепрезидента США Камали Харріс, яка є головою Сенату.

У штаті Невада ще підраховують голоси. Там борються сенаторка-демократка Катрін Кортес Масто і республіканець Адам Лаксалт.

Ще одним шансом для обох партій є перемога у штаті Джорджія, де чинний сенатор Рафаель Уорнок змагається з республіканцем Хершелем Уокером. Другий тур виборів у Джорджії запланований на 6 грудня.

Щодо Палати представників, там більшість місць набирають республіканці.