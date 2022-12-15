Канада відновила санкції проти поставок німецьких турбін до росії. Ними хотіли поремонтувати «Північний потік»

Уряд Канади поновив дію санкцій проти турбін для російського газопроводу «Північний потік». Виняток робили, щоб полагодити трубу.
Про це повідомила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі у своєму Twitter.
Канада відкликала дозвіл на видачу турбін.
«Уряд Канади ухвалив рішення відкликати тимчасовий дозвіл, виданий з метою дозволити повернути до Німеччини турбіни, які перебували на ремонті в Монреалі», — заявила вона.
- 10 липня міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон повідомив, що його країна зробить виняток із запроваджених проти росії санкцій та поверне Німеччині турбіну, яка необхідна для обслуговування газопроводу «Північний потік».
- Генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон заявив, що Канада скорилася тиску, а росія продовжить шантажувати ЄС.
- МЗС України закликало Канаду скасувати рішення щодо турбіни. Українська сторона наголошує на тому, що рф може продовжити безперервно постачати газ до ЄС, навіть якщо з якоїсь причини транспортування «Північним потоком» є неможливим. Зокрема, росія може використати вже оплачені нею транзитні потужності через Україну. Однак росіяни навмисно скорочують поставки, щоб шантажувати ЄС та змусити створити певні винятки із санкцій.