Заколотники у Німеччині під час підготовки перевороту планували штурм парламенту та арешт депутатів. Також вони передбачали вбивство канцлера Олафа Шольца.
Про це пише The New York Times із посиланням на деталі розслідування.
Слідчі розповіли на закритому засіданні депутатам, що під час рейдів проти заколотників правоохоронці конфіскували близько 40 одиниць вогнепальної зброї. Вони також знайшли тисячі куль для іншої зброї.
Рейди також виявили понад 100 угод про нерозголошення, які зобовʼязали підписантів зберігати таємницю щодо планів групи, яка передбачала штурм німецького парламенту та арешт його членів, а також вбивство канцлера. Наразі поліція затримала 23 підозрюваних і розслідує діяльність проти ще 31 особи.
Багато з цих угод про нерозголошення передбачали, що порушення таємниці мало б каратися смертю.
Крім цього, один із затриманих принц Генріх ХІІІ Ройський двічі відвідував російське консульство в Лейпцигу, де він нібито зустрічався з російськими дипломатами.
- 7 грудня поліція Німеччини провела масштабну спецоперацію проти ультраправих екстремістів, які, за даними Міністерства юстиції, готували штурм парламенту і державний переворот. Поліція встановила понад 50 підозрюваних.
- За даними журналу Der Spiegel, прокуратура встановила двох організаторів перевороту — це так званий принц Генріх XIII (йому призначалася роль нового лідера Німеччини) і 69-річний колишній десантник Рюдігер П. Генріх, який є представником дворянського роду, контактував із російськими офіційними особами, а затримана громадянка росії Віталія Б., імовірно, допомагала йому в цьому. Посольство росії в Берліні вже заперечило наявність звʼязків із ультраправими угрупованнями.