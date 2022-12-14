Окупанти обстрілювали Херсонщину 42 рази за добу. Є загиблий

За добу 13 грудня російські окупанти 42 рази обстріляли Херсонську область з артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків та мінометів.

Про це повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич.

Зокрема, під вогнем росіян знову опинилися житлові квартали Херсону. Окупанти поцілили у яхт-клуб, училище, спортивний заклад, приватні та багатоквартирні будинки.

Через обстріли одна людина загинула, ще один мешканець Херсонщини отримав поранення.