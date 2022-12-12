Окупанти знову обстріляли Херсон, є загиблі

Російська армія вранці 12 грудня з артилерії та реактивних систем залпового вогню обстріляла Херсон та приміські населені пункти.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Від обстрілу житлового мікрорайону міста загинула жінка, ще четверо отримали травми різного ступеня. Від прицільного влучення снарядів у будинки зайнялися кілька квартир.

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Пізніше голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив, що ворог атакував мікрорайон ХБК. «Відомо про 7 постраждалих, 2 з них – загинули», — заявив він. Янушевич також додав, що бригади екстреної медичної допомоги разом із Червоним Хрестом прямують на мікрорайон Острів.