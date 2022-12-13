Meta анонсувала появу в Instagram «нотаток-статусів»

Компанія Meta анонсувала запуск в Instagram «нотаток-статусів».

Про це йдеться у блозі Meta.

Функція Notes виглядатиме як нотатки завдовжки у 60 символів, які міститимуть текст і смайлики. Вони відображатимуться у верхній частині папки «Вхідні» протягом 24 годин. Відповіді на нотатки надходитимуть в особисті повідомлення.

Крім того, соцмережа почала тестувати Candid Stories — функцію, яка дозволить користувачам ділитися фотографіями в реальному часі. Функція буде доступна лише тим, хто ділиться таким самим контентом. Instagram надсилатиме щоденні нагадування про те, що потрібно зробити фотографію.

Instagam також тестує групові профілі, які дозволять ділитися постами у спеціальному загальному профілі з друзями. Опублікований у ньому контент буде доступний лише учасникам групи.