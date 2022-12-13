Meta анонсувала появу в Instagram «нотаток-статусів»

Компанія Meta анонсувала запуск в Instagram «нотаток-статусів».
Про це йдеться у блозі Meta.
Функція Notes виглядатиме як нотатки завдовжки у 60 символів, які міститимуть текст і смайлики. Вони відображатимуться у верхній частині папки «Вхідні» протягом 24 годин. Відповіді на нотатки надходитимуть в особисті повідомлення.
Крім того, соцмережа почала тестувати Candid Stories — функцію, яка дозволить користувачам ділитися фотографіями в реальному часі. Функція буде доступна лише тим, хто ділиться таким самим контентом. Instagram надсилатиме щоденні нагадування про те, що потрібно зробити фотографію.
Instagam також тестує групові профілі, які дозволять ділитися постами у спеціальному загальному профілі з друзями. Опублікований у ньому контент буде доступний лише учасникам групи.
- Раніше в Instagram зʼявилася можливість планувати публікацію постів на 75 днів вперед.
- 9 вересня стало відомо, що Instagram готується надати користувачам можливість репостити фото та відео інших користувачів. А 24 вересня Instagram дозволив всім користувачам викладати 60-секундні історії (Stories). Раніше короткі відео різалися на 15-секундні фрагменти.