Instagram планує запустити функцію репосту

Instagram готується надати користувачам можливість репостити фото та відео інших користувачів.

Про це повідомляє TechCrunch.

За даними видання, розробники планують незабаром розпочати тестування нової функції серед вибраних користувачів.

«Ми досліджуємо можливість повторно публікувати дописи у стрічці — подібно до того, як ви можете повторно публікувати сторіз, щоб люди могли ділитися тим, що їм резонує, і щоб оригінальні творці відзначалися за їхню роботу. Ми плануємо незабаром перевірити це серед невеликої кількості людей», — зазначив представник компанії Meta в електронному листі.

Нову функцію вперше помітив консультант із соціальних мереж Метт Наварра, який опублікував скриншот із вкладкою «Репости».

Імовірно, на цій вкладці будуть розміщені всі публікації та ролики, які користувачі повторно публікували у своїх акаунтах.