Instagram дозволив користувачам планувати публікації на 75 днів наперед

У соцмережі Instagram зʼявилися нові інструменти для планування публікацій. Ними можуть скористатися власники професійних акаунтів.

Про це пише портал Social Media Today.

Нова опція дозволить користувачам планувати дописи безпосередньо в застосунку до 75 днів наперед. Як це зробити:

під час створення допису торкніться «Додаткові налаштування», перш ніж опублікувати його;

натисніть «Запланувати цю публікацію»;

оберіть час і дату, коли допис потрібно опублікувати;

торкніться «Розклад» у редакторі дописів.

Instagram тестував цю функцію протягом останніх кількох тижнів. Наразі вона доступна лише для професійних облікових записів. Однак власником такого акаунту може стати будь-яка людина — треба просто увімкнути відповідну опцію в налаштуваннях свого облікового запису.

Instagram повідомив, що з 8 листопада ця опція поступово запрацює у всіх користувачів застосунку.