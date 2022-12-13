Верховна Рада ухвалила закон про медіа. Це одна з вимог ЄС для початку перемовин про вступ

Верховна Рада ухвалила закон № 2696-д «Про медіа».
Про це повідомив депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.
Так, за його словами, ухвалили компромісні позиції:
- канал «Рада» стає державним, він має транслювати засідання парламенту, а під час воєнного стану й обмеження прямих трансляцій канал викладає записи в день проведення пленарного засідання;
- із закону вилучили норми щодо виборчого законодавства.
Ухвалення цього закону є однією з вимог Євросоюзу для початку перемовин про вступ. За проголосували 299 депутатів.
- 30 серпня Верховна Рада проголосувала в першому читанні законопроєкт про медіа. Його ухвалення є однією з вимог Євросоюзу для початку перемовин про вступ.