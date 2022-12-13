Рада вдосконалила порядок відбору суддів Конституційного суду. Це одна з вимог для переговорів про вступ в ЄС

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про вдосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду. Ухвалення цього документу є однією з вимог для початку переговорів про вступ України в Європейський Союз.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Закон залучає до проведення конкурсу новий спеціальний орган — Дорадчу групу експертів. Вона сприятиме органам, які призначають суддів Конституційного суду, в оцінці моральних якостей та рівня компетентності кандидатів. До групи входитимуть шість членів — за пропозиціями президента, Верховної Ради України, зʼїзду суддів України, Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія), а також міжнародних та іноземних організацій.

Дорадча група отримуватиме висновки про перевірку кандидатів і проводитиме з ними співбесіди. Після цього Дорадча група вирішуватиме, чи рекомендувати того чи іншого кандидата на посаду судді Конституційного суду.

Закон також виключає положення, згідно з яким кандидати на посаду суддів КС висувалися від депутатських фракцій та груп. Також документ удосконалює процедуру призначення суддів КС на Зʼїзді суддів.