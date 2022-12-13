Захід виділяє Україні понад мільярд доларів для проходження зими

Країни Заходу в рамках міжнародної конференції «Солідарність з українським народом» анонсували надання Україні мільярда доларів для проходження зими. Половина цих коштів буде грантова, а інша половина — у вигляді товарів, роботи та кредитів.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

«Головний підсумок дня — цілком конкретна допомога Україні, щоб ми пройшли цю зиму з найменшими втратами. Ідеться про прилибзно $500 мільйонів грантових коштів, абсолютно нових коштів, про які домовилися на цій конференції, та ще приблизно $500 мільйонів у товарах, послугах і окремих кредитах для додаткової підтримки підприємств державного сектору економіки», — зазначив він.

Також на конференції створили «платформу солідарності з Україною», яка узагальнюватиме інформацію про її потреби та забезпечить механізм миттєвої відповіді партнерів.

«Ініціювали потужну програму заміни 50 мільйонів старих ламп на нові LED-лампи. Закупівлю 30 мільйонів профінансує Єврокомісія. Так заощадимо 1 ГВт електроенергії та знизимо дефіцит у мережі», — додав премʼєр.

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна уточнила, що кошти виділили 46 держав і 24 міжнародні організації. Гроші скерують на відновлення пошкодженої енергетичної мережі, а також на водопостачання, охорону здоровʼя та транспорт.