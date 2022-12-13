Іспанія виділяє Україні 135 трансформаторів

Іспанія виділяє Україні допомогу для відновлення енергетичної інфраструктури — 107 трансформаторів струму та 28 трансформаторів напруги.

Про це Міністерство закордонних справ Іспанії оголосило 13 грудня.

Також Іспанія виділяє два елементи для безпеки мережі електропередачі, 26 розрядників (захист від удару блискавки) і два ізолятори (електромеханічне обладнання).

Це обладнання потрібне для безперебійної роботи системи передачі високої напруги. Іспанія наголошує, що ці 163 одиниці в «ідеальному стані для електричних підстанцій».

Перед цим Іспанія оголосила, що жертвує Україні 14 генераторів.