Іспанія виділяє Україні 135 трансформаторів

Іспанія виділяє Україні допомогу для відновлення енергетичної інфраструктури — 107 трансформаторів струму та 28 трансформаторів напруги.
Про це Міністерство закордонних справ Іспанії оголосило 13 грудня.
Також Іспанія виділяє два елементи для безпеки мережі електропередачі, 26 розрядників (захист від удару блискавки) і два ізолятори (електромеханічне обладнання).
Це обладнання потрібне для безперебійної роботи системи передачі високої напруги. Іспанія наголошує, що ці 163 одиниці в «ідеальному стані для електричних підстанцій».
Перед цим Іспанія оголосила, що жертвує Україні 14 генераторів.
- Російські війська систематично бʼють по обʼєктах критичної інфраструктури України. Наразі серйозно пошкоджено близько 40—50% енергетичної інфраструктури. У звʼязку з цим тривають як аварійні, так і стабілізаційні відключення електроенергії. Майже всі гідро- і теплоелектростанції в Україні зазнали тих або інших ушкоджень після масованих ракетних атак. Утім, із кожним новим обстрілом українська ППО відбиває дедалі більше ракет.
- 13 грудня Міністерство енергетики оголосило, що Україна відновила роботу всіх атомних енергоблоків на АЕС.