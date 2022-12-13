Велика Британія ввела нові санкції проти росіян та іранців, причетних до війни рф в Україні

Велика Британія 13 грудня оголосила про новий пакет санкцій, спрямованих проти високопоставлених російських армійців, а також іранських бізнесменів і посадовців, залучених до виробництва та постачання безпілотників кремлю.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Під санкції потрапили 12 старших військових командирів рф, у тому числі керівники підрозділів, причетних до атак на українські міста. Зокрема генерал-майор Роберт Баранов, якого розслідування Bellingcat ідентифікувало як командира підрозділу, відповідального за націлювання російських крилатих ракет.

Британські санкції також стосуються людей, які сприяють виробництву іранських безпілотників. Зокрема обмеження ввели проти співвласника та керуючого директора MADO — компанії, яка відповідає за виробництво двигунів для дронів, якими росія атакує Україну.

Росія:

Генерал-полковник Каракаєв Сергій Вікторович – командувач ракетних військ стратегічного призначення рф.

Генерал-полковник Теплинський Михайло Юрійович – командувач ВДВ рф.

Генерал-лейтенант Матвєєвський Михайло Михайлович — командувач ракетними військами і артилерією.

Генерал-лейтенант Паршин Микола Михайлович — начальник Головного ракетно-артилерійського управління.

Генерал-лейтенант Санчик Олександр Семенович – командувач 35-ї загальновійськової армії.

Генерал-лейтенант Зусько Михайло Степанович — начальник штабу групи російських військ (Захід).

Генерал-майор Авдєєв Олексій В’ячеславович — командир 3-ї мотострілецької дивізії.

Генерал-майор Роберт Баранов – директор Головного обчислювального центру Генерального штабу рф.

Генерал-майор Новіков Олександр Володимирович — начальник Управління побудови та управління безпілотними літальними комплексами.

Генерал-майор Цоков Олег Юрійович — командир 144-ї мотострілецької дивізії.

Полковник Шуваєв Георгій Іванович — начальник ракетних військ і артилерії 1-ї танкової армії.

Полковник Журавльов Євген Миколайович — командир 4-ї танкової дивізії.

Іран: