ЄС затвердив санкції проти Ірану за постачання росії дронів-камікадзе

Європейський Союз затвердив санкції проти Ірану за постачання росії дронів-камікадзе, які кремль використовує для нападів на цивільну інфраструктуру України.

Про це йдеться на сайті Європейської Ради.

Рада затвердила нові висновки щодо Ірану, приділивши особливу увагу:

неприйнятному придушенню протестів, що тривають, і ситуації з правами людини;

військовій співпраці Ірану з росією, включно з постачанням безпілотників.

Європейська рада додала чотири фізичні та чотири юридичні особи до переліку людей, проти яких застосовуються санкції за загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

«Це повʼязано з їхньою роллю в розробці та постачанні безпілотних літальних апаратів, які Росія використовує у війні проти України», — йдеться в повідомленні.

Санкції ЄС включають заморожування активів, заборону на поїздки до Євросоюзу та заборону на надання коштів чи економічних ресурсів зазначеним особам.