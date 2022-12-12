ЄС затвердив санкції проти Ірану за постачання росії дронів-камікадзе

Європейський Союз затвердив санкції проти Ірану за постачання росії дронів-камікадзе, які кремль використовує для нападів на цивільну інфраструктуру України.
Про це йдеться на сайті Європейської Ради.
Рада затвердила нові висновки щодо Ірану, приділивши особливу увагу:
- неприйнятному придушенню протестів, що тривають, і ситуації з правами людини;
- військовій співпраці Ірану з росією, включно з постачанням безпілотників.
Європейська рада додала чотири фізичні та чотири юридичні особи до переліку людей, проти яких застосовуються санкції за загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.
«Це повʼязано з їхньою роллю в розробці та постачанні безпілотних літальних апаратів, які Росія використовує у війні проти України», — йдеться в повідомленні.
Санкції ЄС включають заморожування активів, заборону на поїздки до Євросоюзу та заборону на надання коштів чи економічних ресурсів зазначеним особам.
- На початку листопада українська розвідка повідомила, що рф закуповує в іранців понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 і Arash-2.
- Загалом росіяни використали проти України понад 400 іранських безпілотників Shahed-136.