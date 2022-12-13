У кремлі відхилили пропозицію Зеленського почати виведення російських військ із України на Різдво

У кремлі відкинули пропозицію президента України Володимира Зеленського розпочати до Різдва виведення російських військ. Там заявили, що про це «не може бути й мови».

Про це повідомив речник російського президента дмитро пєсков, пишуть РИА Новости.

«Про те, що росія може розпочати виведення військ з України до кінця поточного року, не може бути й мови», — зазначив він.

За його словами, росія буде всіляко займатися нормалізацією та відновленням життя у «нових регіонах рф».