Зеленський запропонував росії почати виводити війська з України на Різдво

Президент Володимир Зеленський запропонував росії на підтвердження її слів про відмову від агресії, почати виведення своїх військ із території України на Різдво.

Про це він заявив у зверненні до учасників саміту «Великої сімки».

«Пропонуємо росії здійснити конкретний змістовний крок до дипломатичного врегулювання, про яке в москві так часто говорять. Попереду свята, які відзначають мільярди людей: Різдво за григоріанським календарем, Новий рік, Різдво за юліанським календарем. Це час, коли нормальні люди думають про мир, а не про агресію. Я пропоную росії хоча б спробувати довести, що вона здатна відмовитися від агресії. Було б правильно саме на це Різдво почати виведення російських військ з міжнародно визнаної території України», — сказав Зеленський.

Він також запропонував скликати спеціальний саміт, Global Peace Formula Summit, щоб визначитися, «як і коли ми зможемо реалізувати пункти української формули миру».