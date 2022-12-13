МАГАТЕ направить постійні місії на всі атомні станції в Україні

Міжнародне агентство з атомної енергії найближчим часом направить технічні постійні місії на всі атомні станції в Україні.
Про це 13 грудня повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
Експерти організації будуть працювати на Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також на Чорнобильській АЕС. Це значно підвищить технічну й технологічну безпеку.
Місії мають на меті убезпечити станції та фіксувати всі можливі спроби зовнішніх впливів, зокрема російські обстріли.
- Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) сподівається до кінця року домовитись з Україною та росією про створення зони безпеки на Запорізькій атомній електростанції. У рф підтвердили, що ведуть перемовини з цього приводу.