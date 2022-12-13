МАГАТЕ направить постійні місії на всі атомні станції в Україні

Міжнародне агентство з атомної енергії найближчим часом направить технічні постійні місії на всі атомні станції в Україні.

Про це 13 грудня повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Експерти організації будуть працювати на Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також на Чорнобильській АЕС. Це значно підвищить технічну й технологічну безпеку.

Місії мають на меті убезпечити станції та фіксувати всі можливі спроби зовнішніх впливів, зокрема російські обстріли.