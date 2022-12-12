Зеленський заявив, що буде президентом до перемоги у війні

Володимир Зеленський заявив, що залишатиметься президентом України до перемоги країни у війні проти росії.

Про це він сказав у спецвипуску Netflix «Мій наступний гість не потребує представлення» з Девідом Леттерманом.

Він запитав президента про його політичне майбутнє, на що той відповів: «До нашої перемоги я точно буду президентом. А там — навіть не думаю. Поки що не думаю, не готовий. Дуже хочеться просто на море. Скажу вам відверто, Девіде, дуже хочу на море. Просто на море, коли ми вже перемогли», — зазначив Зеленський.