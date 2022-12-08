Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною Європи за версією Politico

Американське видання Politico визнало президента України Володимира Зеленського найвпливовішою людиною в Європі.

Politico пише, що завдяки Зеленському Європа переосмислює свої стратегічні відносини, ставлення до оборони, енергетичної безпеки та торгівлі, а європейські лідери прагнуть якнайшвидше відвідати Київ, щоб сфотографуватися з президентом України.

Видання зауважує, що Зеленський зміг переконати Європу в тому, що її майбутнє повʼязане з Україною, у що мало хто вірив до вторгнення росії.

До рейтингу найвпливовіших людей Європи, який очолив Зеленський, загалом потрапили 18 чоловіків і 10 жінок. Це політики, дипломати, економісти, освітяни та кліматологи.