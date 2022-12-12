У Київській області через негоду понад 50 населених пунктів залишаються без світла — повністю або частково

У Київській області через снігопад та вітер 14 населених пунктів повністю залишаються без електропостачання, 37 — частково.

Про це повідомили у «ДТЕК Київські регіональні електромережі».

Через негоду на Київщині 22 лінії електропередач 6—10 кВ знеструмлені повністю, десять — частково. Також без струму залишаються 525 трансформаторних підстанцій.

«Протягом 11—12 грудня у Київській області спостерігається погіршення погодних умов. Негода вже стала причиною аварійних відключень світла. Наші спеціалісти вже повернули світло у 20 населених пунктів, які були знеструмлені повністю, та у 57 частково знеструмлених», — зазначили у компанії.

Аварійні роботи тривають.