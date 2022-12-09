У Києві запровадили нові графіки відключень. Скоро вони запрацюють на Одещині та Дніпропетровщині

У Києві запровадили нові графіки відключень світла. Найближчим часом такі графіки запрацюють в Одеській та Дніпропетровській області.

Про це повідомляє ДТЕК.

Тепер графіки будуть поділені на три категорії:

коли точно буде світло;

коли точно світла не буде;

і коли світла може не бути, якщо в енергосистемі буде дисбаланс.

Таким чином, гарантовано світло в оселях може бути максимум 6 годин на добу. Водночас гарантовано електроенергію можуть вимикати на період до 12 годин на добу.