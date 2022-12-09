У Києві запровадили нові графіки відключень. Скоро вони запрацюють на Одещині та Дніпропетровщині

У Києві запровадили нові графіки відключень світла. Найближчим часом такі графіки запрацюють в Одеській та Дніпропетровській області.
Про це повідомляє ДТЕК.
Тепер графіки будуть поділені на три категорії:
- коли точно буде світло;
- коли точно світла не буде;
- і коли світла може не бути, якщо в енергосистемі буде дисбаланс.
Таким чином, гарантовано світло в оселях може бути максимум 6 годин на добу. Водночас гарантовано електроенергію можуть вимикати на період до 12 годин на добу.
- Майже всі гідро- і теплоелектростанції в Україні зазнали тих чи інших ушкоджень після масованих ракетних атак. Утім, із кожним новим обстрілом українська ППО відбиває дедалі більше ракет. Найскладніша ситуація наразі на Одещині, Херсонщині та Харківщині, також залишається нестійкою ситуація на Київщині, особливо на її лівобережній частині.