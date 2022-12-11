Рада нацбезпеки і оборони ввела санкції проти ще семи представників УПЦ МП

Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти ще семи представників Української православної церкви московського патріархату. Обмеження, зокрема, запровадили і проти митрополита Антонія (Паканича), який перебуває на посаді керуючого справами УПЦ МП.
Про це йдеться на сайті президента.
Санкції ввели проти:
- митрополита Запорізького і Мелітопольського УПЦ МП Андрія Коваленка;
- митрополита Луганського і Алчевського УПЦ МП Василя Поворознюка;
- настоятеля Мелітопольського Свято-Савинського чоловічого монастиря УПЦ МП Олександра Прокопенка;
- настоятеля Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ МП у Херсоні Олександра Федорова;
- митрополита Бориспільського і Броварського УПЦ МП Антонія, керуючого справами УПЦ МП Івана Паканича;
- митрополита Чернівецького і Буковинського УПЦ МП Мелетія, голови відділу зовнішніх церковних звʼязків УПЦ МП Валентина Єгоренка;
- архієпископа Костянтинівського Паїсія, вікарія Горлівської єпархії УПЦ МП Віктора Шинкарьова.
Проти них всіх запровадили санкції на пʼять років. Вони передбачають блокування активів, анулювання отриманих ліцензій, позбавлення державних нагород та багато іншого.
- 1 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки та оборони України доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із росією.
- У кінці листопада СБУ провела низку обшуків у храмах, монастирях і лаврах УПЦ МП, зокрема в Києво-Печерській. Після заяви президента правоохоронці почали активно проводити обшуки по всій країні. Служителів УПЦ московського патріархату перевіряють на проросійську діяльність і зв’язки з окупантами.
- 2 грудня Рада національної безпеки та оборони ввела персональні санкції проти екснардепа Вадима Новинського, намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ Петра Лебедя та низки інших священників Української православної церкви московського патріархату.