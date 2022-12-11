Рада нацбезпеки і оборони ввела санкції проти ще семи представників УПЦ МП

Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти ще семи представників Української православної церкви московського патріархату. Обмеження, зокрема, запровадили і проти митрополита Антонія (Паканича), який перебуває на посаді керуючого справами УПЦ МП.

Про це йдеться на сайті президента.

Санкції ввели проти:

митрополита Запорізького і Мелітопольського УПЦ МП Андрія Коваленка;

митрополита Луганського і Алчевського УПЦ МП Василя Поворознюка;

настоятеля Мелітопольського Свято-Савинського чоловічого монастиря УПЦ МП Олександра Прокопенка;

настоятеля Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ МП у Херсоні Олександра Федорова;

митрополита Бориспільського і Броварського УПЦ МП Антонія, керуючого справами УПЦ МП Івана Паканича;

митрополита Чернівецького і Буковинського УПЦ МП Мелетія, голови відділу зовнішніх церковних звʼязків УПЦ МП Валентина Єгоренка;

архієпископа Костянтинівського Паїсія, вікарія Горлівської єпархії УПЦ МП Віктора Шинкарьова.

Проти них всіх запровадили санкції на пʼять років. Вони передбачають блокування активів, анулювання отриманих ліцензій, позбавлення державних нагород та багато іншого.