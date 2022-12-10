СБУ прийшла з обшуками до Харківської єпархії УПЦ МП

Служба безпеки України прийшла з обшуками на релігійні обʼєкти Харківської єпархії УПЦ МП. Вони перевірять понад 10 різних храмів, соборів і монастирів.

Про це пише управління СБУ в Харківській області.

«За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які, можливо, причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, і предметів, заборонених до обігу», — зазначили там.

Обшуки проводять спільно з Нацгвардією та прикордонниками. В СБУ наголошують, що роблять це, щоб унеможливити використання релігійних громад як осередку «русского мира» та убезпечити населення від провокацій і терактів.