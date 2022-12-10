Російські війська знову масовано вдарили іранськими дронами. Сили ППО збили 10 із 15 безпілотників

Російські війська вночі знову масовано вдарили іранськими безпілотниками по території України. Сили ППО змогли збити 10 із 15 безпілотників.

Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.

«Підрозділи повітряного командування «Південь» Повітряних сил ЗС України збили десять ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями», — йдеться в повідомленні.

В Одеській області зазначили, що іранські дрони влучили в обʼєкти енергетичної інфраструктури. Без електрики залишились тисячі людей.