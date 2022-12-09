Норвегія виділяє $100 мільйонів на відновлення української інфраструктури

Уряд Норвегії виділить Україні мільярд крон ($100 мільйонів) на відновлення інфраструктури, зруйнованої внаслідок російських ударів. Там підписали відповідну угоду зі Світовим банком.

Про це пише пресслужба норвезького уряду.

«Існує нагальна потреба відремонтувати систему електропостачання та іншу інфраструктуру в Україні після бомбардувань росією цивільних об’єктів. Я рада, що ми сьогодні підписали угоду про надання одного мільярда норвезьких крон, щоб допомогти швидко розпочати ремонтні роботи», — заявила глава МЗС Норвегії Аннікен Гуйтфельдт.

Кошти надійдуть до багатодонорського трастового фонду Світового банку, який фінансує відбудову України.