Норвегія передає Україні пакет військової допомоги на $25 мільйонів. Туди увійде одна САУ, запчастини та зимовий одяг

Уряд Норвегії оголосив про передачу Україні пакета військової допомоги на 250 мільйонів норвезьких крон ($25 мільйонів). Туди увійде одна самохідна артилерійська установка М109 та 20 тисяч запчастин до такої артилерії.
Про це заявив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам, пише Tv2.
Загалом Норвегія передасть:
- 1 самохідну артилерійську установку M109;
- 20 тисяч запчастин для раніше наданих таких САУ;
- 55 тисяч одиниць зимового військового одягу;
- 55 тисяч перев’язувальних матеріалів та індивідуальних пакетів;
- 30 тисяч сухпайків.
Міністр наголосив, що Україні вкрай необхідні зброя, боєприпаси та спорядження для продовження війни. Тому Норвегія і надалі підтримуватиме українську армію.
- Норвегія надасть Україні $195 мільйонів на закупівлю природного газу цієї зими. У 2022 та 2023 роках уряд країни виділить на допомогу Україні 10 мільярдів норвезьких крон (приблизно $976 мільйонів). З них два мільярди норвезьких крон (близько $195 мільйонів) витратять на закупівлю газу.