«Вклад у захист свободи та демократії». Міжнародні партнери надали Україні €113 мільярдів допомоги

За час повномасштабного вторгнення міжнародні партнери надали Україні допомоги на €113 мільярдів. Ідеться про військову, фінансову та гуманітарну підтримку.
Відповідні дані озвучив міністр фінансів України Сергій Марченко з посиланням на Ukraine Support Tracker Кільського інституту світової економіки.
В інтервʼю AP міністр наголосив, що підтримка України це не благодійність, а вклад у захист свободи та демократії всього цивілізованого світу.
За його словами, фінансова підтримка України незначна, як порівняти з тим, скільки розвинені країни витрачали на боротьбу з надзвичайними ситуаціями, такими як світова фінансова криза 2008 року та пандемія COVID-19.
«Зараз не час відкладати будь-яку підтримку чи втомлюватися від України та її проблем. Бо наступного разу ви зрозумієте, що без України росія наблизиться до європейського кордону. Ідеться про самозбереження, це самозахист — це має бути в голові громадян ЄС», — зазначив міністр.
- Сполучені Штати Америки виділять $53 мільйони на підтримку енергетичної системи України. За словами держсекретаря Ентоні Блінкена, ця фінансова допомога доповнить $55 мільйонів, які Штати раніше виділили на екстрену підтримку українського енергетичного сектора.